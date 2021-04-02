Львів'яни після успіху з "Шахтарем" спробують продовжити набирати очки в скарбничку.

В рамках 20-го туру чемпіонату України на "Дніпро-Арені" пройде матч між "Дніпром-1" і "Львовом". Стартовий свисток прозвучить о 19:00.

"Дніпро-1" за підсумками 19-го туру має в активі 22 очки й посідає 8-е місце в таблиці УПЛ. "Львів" покращив свої справи останнім часом і піднявся на 12-е місце. У них 15 залікових пунктів.

До вашої уваги відеотрансляція матчу на телеканалі "УНІАН ТВ".

Також до вашої уваги трансляція від ютуб-каналу FootballHub.

Нагадаємо, що в зимове міжсезоння "Дніпро-1" покинув капітан і ветеран команди Сергій Кравченко.

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Автор: Будрін Артем