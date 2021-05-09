Команди розійшлися миром.

9 травня відбувся матч 26-го туру чемпіонату України, в якому зустрічалися "Дніпро-1" та "Рух". Поєдинок завершився внічию 1:1.

"Рух" набрав 28 очок й гарантовано зберіг прописку в елітному дивізіоні на наступний сезон. Команда Івана Федика посідає 10-е місце. "Дніпро-1" потіснив "Олександрію" з сьомої сходинки, набравши в актив 30 очок.

Дніпро-1 - Рух - 1:1

До вашої уваги огляд матчу від телеканалу УНІАН ТБ

Також до вашої уваги повний матч від FootballHub

Нагадаємо, що в матчі першого кола "Рух" обіграв "Дніпро-1" з рахунком 4:1.

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Автор: Артем Будрін