Хавбек "Руха" Валерій Федорчук зробив дубль у ворота дніпрян в матчі першого кола / фото УПЛ
9 травня відбувся матч 26-го туру чемпіонату України, в якому зустрічалися "Дніпро-1" та "Рух". Поєдинок завершився внічию 1:1.
"Рух" набрав 28 очок й гарантовано зберіг прописку в елітному дивізіоні на наступний сезон. Команда Івана Федика посідає 10-е місце. "Дніпро-1" потіснив "Олександрію" з сьомої сходинки, набравши в актив 30 очок.
Дніпро-1 - Рух - 1:1
До вашої уваги огляд матчу від телеканалу УНІАН ТБ
УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Дніпро-1 - Рух - 1:1. Огляд матчу
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Нагадаємо, що в матчі першого кола "Рух" обіграв "Дніпро-1" з рахунком 4:1.
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