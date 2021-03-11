Ні аргентинець Ліонель Мессі, ні португалець Кріштіану Роналду не змогли вийти зі своїми командами до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2020-2021.
Як повідомляє B/R Football у Twitter, ні Мессі, ні Роналду не зіграють у чвертьфіналі Ліги чемпіонів вперше за 16 років.
Читайте такожНазвано найкращого футболіста світу за останні десять роківУ попередній раз подібне сталося ще в сезоні 2004-2005, коли 17-річний Мессі з "Барселоною" 1/8 фіналу ЛЧ поступився "Челсі", а 20-річний Роналду з "Манчестер Юнайтед" не зміг пройти "Мілан".
За наступні роки тільки в чотирьох випадках до 1/4 фіналу ЛЧ доходив лише один з них, а у всіх інших сезонах на цій стадії грали обидва.
Нагадаємо, в 1/8 фіналу ЛЧ 2020-2021 "Барселона" за сумою двох зустрічей поступилася ПСЖ (1:4, 1:1), а "Ювентус" з Роналду сенсаційно вилетів від "Порту" (1:2, 3:2).
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