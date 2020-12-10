"Гірники" і кияни потрапили до різних кошиків.

Донецький "Шахтар" буде сіяним при жеребкуванні 1/16 фіналу Ліги Європи, тоді як київське "Динамо" отримає статус несіяної команди.

Згідно з регламентом жеребкування плей-офф ЛЄ, який опублікований на офіційному сайті УЄФА, з восьми команд, що зайняли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів, чотири отримують статус сіяних, а чотири - несіяних. Сіяними стають чотири найкращі команди за набраними очками.

Читайте такожЛіга чемпіонів: визначилися всі учасники плей-офф

"Шахтар" на груповому етапі ЛЧ набрав 8 очок і потрапив до числа найкращих третіх місць. "Динамо", у якого 4 очки, опинилося в четвірці найгірших команд, що зайняли треті місця.

Всі можливі суперники "Шахтаря" і "Динамо" визначаться після матчів 6-го туру групового етапу Ліги Європи, які заплановані на 10 грудня.

Плей-офф Ліги Європи 2020-2021: що потрібно знати

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 14 грудня. Початок - о 14.00 за київським часом.

У плей-офф турніру зіграють 12 переможців груп Ліги Європи, 12 команд, які зайняли другі місця в своїх групах ЛЄ, а також 8 команд, що стали третіми в Лізі чемпіонів.

В 1/16 фіналу не можуть зустрітися команди з однієї групи Ліги Європи, а також представники однієї національної асоціації. Також УЄФА розводить представників України та Росії.

Матчі 1/16 фіналу будуть зіграні 18 і 25 лютого.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар