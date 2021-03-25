Перший раз датчанин хворів на початку листопада.

Півзахисник "Динамо" Міккель Дуелунд повідомив про те, що вдруге перехворів на коронавірус.

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Про це він розповів виданню tipsbladet.dk.

"Я знову був ізольований протягом останніх двох тижнів, не маючи можливості тренуватися. Я б дуже хотів бути готовим до матчів після паузи на ігри збірних. Хочу зробити все, що в моїх силах, щоб допомогти клубу після відновлення чемпіонату, в якому ми зараз виступаємо дійсно добре", - сказав данець.

Він підкреслив, що цього разу хвороба проходить безсимптомно.

"Це дико дратує, але я з нетерпінням чекаю повернення на поле. Я не хворію як минулого разу, хвороба не підкосила мене фізично, але я втрачаю пару тижнів футболу".

Минулого разу Дуелунд хворів на коронавірус на початку листопада. Потім він розповідав про те, що у нього виникли ускладнення.

Міккель Дуелунд: кар'єра в "Динамо"

Дуелунд перейшов до "Динамо" у серпні 2018 року, ставши першим данським футболістом у чемпіонаті України.

Через численні травми (шість за два з половиною роки) данець за так і не зміг закріпитися у складі київського клубу.

Всього він провів за київський клуб 25 матчів, забив три голи і віддав одну гольову передачу. У поточному сезоні він виходив на поле тільки 3 рази.

Контракт Дуелунда з "Динамо" діє до літа 2023 року.

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Автор: Антон Дудар