Міккель Дуелунд вважає, що незаслужено не отримує шансу в "Динамо".

Голова Асоціації футболістів України Олег Печерний розповів про конфлікт між півзахисником "Динамо" Міккелем Дуелундом і головним тренером киян Мірчею Луческу.

Про деталі ситуації Печерний розповів сайту 1927.kiev.ua.

За словами Печерного, Дуелунд, будучи членом Асоціації футболістів України, звернувся в організацію "за кількома пунктами контракту". Одним з питань було ставлення Луческу до Дуелунда.

"Йому просто не дають грати у футбол, не дають шансу. За всіма показниками, тестами, Дуелунд - один з найкращих в команді. Збори показали, що виглядає дуже пристойно. У нас з Ігорем Суркісом відбулася телефонна розмова, і він сказав, що всі питання за контрактом владнає, а Міккелю дадуть шанс", - сказав Печерний.

Читайте також"Це реклама": Луческу кмітливо прокоментував провокацію ультрас Динамо на свою адресуЗа його словами, після цього Дуелунд вийшов на 20 хвилин у матчі проти "Миная", "зіграв добре", але в матчі проти "Вільярреала" так і не з'явився на полі.

"Після цієї гри Міккель готувався до "Зорі" з усіма. За п'ять хвилин до відправки на матч з "Зорею", коли Дуелунд був уже з сумкою в руках, йому повідомили, що він не відправляється на матч. Це вкрай нетактовне ставлення. Луческу завдав моральної шкоди молодому гравцеві, який за показниками є одним з найкращих в команді", - продовжив Печерний.

Він також зажадав від Луческу вибачень:

"Вимагаю у Мірчі Луческу вибачитися перед Міккелем і пояснити свою позицію по відношенню до нього, як до футболіста. У Міккеля чинний контракт з "Динамо", над ним не потрібно знущатися. Це футболіст, який виглядає гідно. Він готовий грати, проявляти себе в команді, підсилювати її, а саме з боку Мірчі Луческу є якась особиста неприязнь, відчувається упереджене ставлення".

Відзначимо, що в цьому сезоні 23-річний Дуелунд провів за "Динамо" всього 3 матчі. Частину сезону він пропустив через травму і наслідки коронавірусу.

Міккель Дуелунд: кар'єра в "Динамо"

Дуелунд перейшов до "Динамо" у серпні 2018 року, ставши першим данським футболістом у чемпіонаті України.

Через численні травми (шість за два з половиною роки) данець за так і не зміг закріпитися у складі київського клубу.

Всього він провів за київський клуб 25 матчів, забив три голи і віддав одну гольову передачу.

Контракт Дуелунда з "Динамо" діє до літа 2023 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар