Чутки справдилися і кум Ліонеля Мессі підсилив склад каталонського клубу.

Іспанська "Барселона", яка досі не покинула Суперлігу, провернула гучний трансфер. Багаторічний лідер "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро переїхав до чемпіонату Іспанії й буде тепер захищати кольори "Барселони".

Про це "блаугранас" повідомили у своєму офіційному Twitter.

32-річний форвард перебрався до нової команди на правах вільного агента. Аргентинець підписав угоду на 2 роки. У контракті Агуеро передбачена опція бонусу, якщо "Барселона" виграє Лігу чемпіонів.

У минулому сезоні Агуеро часто страждав від травм і відбігав всього 20 поєдинків та забив 6 м'ячів.

Подейкують, що ініціатором трансферу був сам Ліонель Мессі, позаяк Агуеро для нього приятель, кум і співвітчизник. Мессі є хрещеним батьком сина Агуеро. Вони ніколи до цього не виступали в одному клубі, а грали разом лише за збірну Аргентини.

Читайте такожЗірка Ліверпулю за один крок від переходу до Барселони

Серхіо Агуеро: кар'єра в "Ман Сіті"

Агуеро приєднався до "Сіті" у 2011 році, перейшовши з "Атлетіко" та ставши на той момент рекордним підписанням "містян".

У футболці "Сіті" форвард провів 388 поєдинків, забивши 258 голів. Він є найкращим бомбардиром в історії клубу, а також найкращим бомбардиром в історії АПЛ серед іноземців.

З "містянами" він п'ять разів виграв чемпіонат Англії, шість разів - Кубок ліги, три рази - Суперкубок країни, а також завоював Кубок Англії у 2019 році.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін