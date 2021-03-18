Сергій Палкін вважає, що існує ризик утворення "другого Буковелю".

Відомий футбольний функціонер та генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін залишився незадоволеним рішенням влади Києва не допустити глядачів на матч 1/8 фіналу Ліги Європи між донеччанами та італійською "Ромою".

Допис з критикою представник "Шахтаря" опублікував у Facebook.

"Де логіка забороняти проведення футбольного матчу на відкритому стадіоні з максимальними заходами безпеки, враховуючи, що тисячі уболівальників без масок переберуться дивитися гру в кафе й бари? І коли сьогодні ввечері ресторани переповняться вболівальниками, які з'їхалися з різних міст країни, то дійсно настане другий Буковель. Такий сценарій техногенна комісія не розглядала?", - обурився Палкін.

Нагадаємо, що 17 березня з'явилася відповідна постанова КМДА, де є вказівка про недопуск глядачів на стадіон. На той момент вже було продано понад 14 000 квитків на поєдинок.

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Шахтар - Рома: перед матчем

Перша зустріч команд відбулася в Римі 11 березня і завершилася перемогою команди Паулу Фонсеки з рахунком 3:0.

Між матчами 1/8 фіналу ЛЄ "Шахтар" в УПЛ розгромив "Десну" з рахунком 4:0, а "Рома" в Серії А програла "Пармі" - 0:2.

Раніше "Шахтар" після поразки у виїзному матчі в плей-офф єврокубків потім вилітав з турніру в 13 з 15 випадків (тричі - після 0:3).

"Рома" в плей-офф єврокубків 32 рази перемагала в першій грі й у 27 випадках проходила далі.

У повторній грі "Ромі" не допоможе екс-гравець "Шахтаря" Генріх Мхітарян, який травмувався в першому поєдинку.

Головним арбітром матчу призначений досвідчений іспанець Антоніо Матео Лаос.

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Автор: Будрін Артем