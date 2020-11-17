Головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України в повному складі на карантин.
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Про це повідомила Асоціація футболу Швейцарії.
Таке рішення прийнято після того, як гості отримали чергові позитивні тести на коронавірус.
Федерація зазначила, що рішення щодо проведення матчу буде приймати УЄФА.
Поєдинок може бути скасовано або перенесено на іншу дату.
Нагадаємо, в день матчу позитивні тести на коронавірус отримали три футболісти збірної України - Руслан Малиновський, Жуніор Мораес і Сергій Кривцов. Також плюсовий тест виявився у тренера з фізпідготовки Івана Баштового.
Швейцарія - Україна: перед матчем
- УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Швейцарія - Україна, якщо він відбудеться. Стартовий свисток прозвучить о 21.45. Де дивитися матч по ТБ.
- За підсумками п'яти турів збірна України залишається на третьому місці в групі D, набравши 6 очок.
Нічия або перемога в заключному турі проти швейцарців дозволить команді Шевченка зберегти місце в еліті турніру. Поразка з різницею в два м'ячі або з більшим рахунком відправить українців у Лігу B. Навіть математичних шансів на вихід у плей-офф у збірної України вже немає.
- У першому турі групового етапу Україна приймала Швейцарію і здобула перемогу з рахунком 2:1.
- Перед матчем зі Швейцарією тренерський штаб збірної України викликав трьох дебютантів.
- Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зазначив, що паніки в команді через коронавірус немає.
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