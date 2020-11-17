Сторони продовжують переговори щодо проведення поєдинку.

Головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України в повному складі на карантин.

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Про це повідомила Асоціація футболу Швейцарії.

Таке рішення прийнято після того, як гості отримали чергові позитивні тести на коронавірус.

Федерація зазначила, що рішення щодо проведення матчу буде приймати УЄФА.

Поєдинок може бути скасовано або перенесено на іншу дату.

Нагадаємо, в день матчу позитивні тести на коронавірус отримали три футболісти збірної України - Руслан Малиновський, Жуніор Мораес і Сергій Кривцов. Також плюсовий тест виявився у тренера з фізпідготовки Івана Баштового.

Швейцарія - Україна: перед матчем

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Переклад: Данило Слесь