Лідер збірної України вразив своєю ерудицією.

Лідер донецького "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко здивував всіх, розказавши як він адаптується під партнерів по команді. 31-річний опорний хавбек вивчає мови своїх колег. Робить це він у своє дозвілля.

Про це повідомляє NaChasi.

"Сьогодні моє улюблене хобі - дбати про синів та ремонтувати будинок. Я виріс в приватному секторі й знаю, що в будинку завжди потрібно щось робити. Зараз ремонтую те, що зламали діти. (ред. сміється) А якщо серйозно, я інтенсивно вивчаю іноземні мови: португальську, іврит та англійську. Часу на розваги особливо немає. Поки я травмований, дозволяю собі бути більше включеним у сімейне життя. Але коли три гри на тиждень і постійні переїзди, то на буденність і самоосвіту часу бракує", - розповів Тарас.

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"Єдине, що встигаю - читати книги. Намагаюся робити це постійно. Якщо читаю біографію, написану доступною англійською, закінчую за кілька днів. Та якщо беруся за важчу книгу, яку потрібно читати зі словником і обдумувати прочитане, потребую більше часу".

"А ще я обожнюю біографії. Особливо мені сподобалася історія Карло Анчелотті. Також би радив ознайомитися з книгою Йохана Кройфа "Моє життя". Ці видання не просто говорять: "я народився і прийшов у футбол" - вони розповідають про справжнє життя гравців, принципи та розвиток футболу", - вважає Степаненко.

"Наприклад, Вітао - молодий захисник. Російською він ледве розмовляє, а українською - взагалі ніяк. Якщо я буду до нього кричати, що він зрозуміє? Ну, бігає дивак, кричить собі - а толку? Якщо ж я спілкуюся з ним португальською, йому простіше виконувати мої команди", - мислить Тарас.

Нагадаємо, що півзахисник через травму меніска пропустив березневий збір національної збірної, але вже повернувся до тренувань в основну групу "Шахтаря".

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Автор: Будрін Артем