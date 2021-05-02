Півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський чекає поповнення у сім'ї. 28-річний хавбек збірної України вдруге стане батьком.
Про це у своєму Instagram повідомила його жінка - Аліна.
"Чесно, до останнього не хотіла афішувати, але чоловік після третього забитого гола не стримав своїх емоцій і показав цікавий жест, від якого я отримую вже поздоровлення. Так, ми чекаємо другого малюка", - поділилася цікавою звісткою дружина Буяльського і виклала відеоролик з символічним жестом.
Річ у тому, що напередодні Великодня Віталій оформив хет-трик у ворота "Ворскли" та відсвяткував один з голів, засунувши м'яча під футболку, і таким чином натякнувши на поповнення у родині. Саме Буяльський вивів команду з капітанською пов'язкою на цей розгром полтавської команди.
Зауважимо, що подружжя виховує трирічну доньку Злату.
Нагадаємо, що футболіст отримав виклик у збірну України та буде готуватися до Євро-2020.
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