Андрій Пятов вважає, що Мірча Луческу пішов на такий крок, так як "любить виклики".

Голкіпер "Шахтаря" Андрій Пятов висловив свою думку про прихід Мірчі Луческу на посаду головного тренера "Динамо".

Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу"Люкс ФМ".

"У хлопців з "Шахтаря" є своя думка. Людина стільки років була в "Шахтарі", перейти до конкурента - не знаю. Я б не перейшов. Я його розумію, він любить виклики. 75 років... Мені важко зрозуміти", - сказав П'ятов.

"Він пішов, ми розлучилися друзями. Коли бачимося - бажаємо один одному всього хорошого. З його помічниками спілкуємося. У нас дружні стосунки. Просто цей крок з переходом в "Динамо" я не зрозумів", - додав воротар.

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Пятов підкреслив, що Луческу вже провів у "Динамо" хорошу роботу:

"Звичайно, я бачу, що він зробив хорошу роботу за цей час. Він ще раз довів, що недарма в "Шахтарі" домігся таких результатів".

Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"

Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, цього літа прийняв київське "Динамо".

Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, а також лідирують в УПЛ, набравши 20 очок у восьми турах.

Завдяки виходу "Динамо" в ЛЧ Луческу встановив віковий рекорд турніру.

Також Луческу перевершив єврокубковий рекорд Валерія Лобановського.

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Автор: Антон Дудар