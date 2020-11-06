Голкіпер "Шахтаря" Андрій Пятов висловив свою думку про прихід Мірчі Луческу на посаду головного тренера "Динамо".
Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу"Люкс ФМ".
"У хлопців з "Шахтаря" є своя думка. Людина стільки років була в "Шахтарі", перейти до конкурента - не знаю. Я б не перейшов. Я його розумію, він любить виклики. 75 років... Мені важко зрозуміти", - сказав П'ятов.
"Він пішов, ми розлучилися друзями. Коли бачимося - бажаємо один одному всього хорошого. З його помічниками спілкуємося. У нас дружні стосунки. Просто цей крок з переходом в "Динамо" я не зрозумів", - додав воротар.
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Пятов підкреслив, що Луческу вже провів у "Динамо" хорошу роботу:
"Звичайно, я бачу, що він зробив хорошу роботу за цей час. Він ще раз довів, що недарма в "Шахтарі" домігся таких результатів".
Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"
- Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, цього літа прийняв київське "Динамо".
- Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, а також лідирують в УПЛ, набравши 20 очок у восьми турах.
- Завдяки виходу "Динамо" в ЛЧ Луческу встановив віковий рекорд турніру.
- Також Луческу перевершив єврокубковий рекорд Валерія Лобановського.
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