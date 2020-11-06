Андрій Пятов обговорив ситуацію з українцями з Китаю з президентом Шахтаря / фото ФК Шахтар

Голкіпер "Шахтаря" Андрій Пятов висловив свою думку про прихід Мірчі Луческу на посаду головного тренера "Динамо".

Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу"Люкс ФМ".

"У хлопців з "Шахтаря" є своя думка. Людина стільки років була в "Шахтарі", перейти до конкурента - не знаю. Я б не перейшов. Я його розумію, він любить виклики. 75 років... Мені важко зрозуміти", - сказав П'ятов.

"Він пішов, ми розлучилися друзями. Коли бачимося - бажаємо один одному всього хорошого. З його помічниками спілкуємося. У нас дружні стосунки. Просто цей крок з переходом в "Динамо" я не зрозумів", - додав воротар.

Читайте такожВоротар збірної України Пятов розповів, чи завершити кар'єру після Євро-2020

Пятов підкреслив, що Луческу вже провів у "Динамо" хорошу роботу:

"Звичайно, я бачу, що він зробив хорошу роботу за цей час. Він ще раз довів, що недарма в "Шахтарі" домігся таких результатів".

Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар