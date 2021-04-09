Як мінімум вісім міст зможуть приймати матчі з уболівальниками.

УЄФА офіційно оголосив про те, що матчі Євро-2020 зможуть пройти з глядачами.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

На даний момент вісім міст, які прийматимуть турнір, підтвердили свою готовність пустити вболівальників на трибуни.

Це Лондон, Амстердам, Баку, Бухарест, Копенгаген, Глазго, Санкт-Петербург і Будапешт.

При цьому кожне з міст затвердило максимально допустиму місткість трибун. Баку і Санкт-Петербург готові заповнювати трибуни на 50% від загальної місткості арен, Амстердам, Бухарест, Копенгаген, Глазго - від 25 до 33%, Лондон - на 25%, і тільки Будапешт - на всі 100%. Дані цифри ще можуть змінитися.

Ще чотири міста (Мюнхен, Рим, Більбао, Дублін) повинні до 19 квітня надати додаткову інформацію про свої плани, після чого УЄФА буде приймати рішення.

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УЄФА підкреслив, що вболівальникам, які планують відвідати матчі за кордоном, необхідно усвідомлювати всі складнощі у зв'язку з мінливими обмеженнями. Здати вже куплені квитки можна до 22 квітня.

Після цієї дати УЄФА визначить, чи перевищує кількість куплених квитків кількість доступних місць на трибунах. Якщо так, то УЄФА анулює частину квитків за допомогою сліпого жеребкування.

Нагадаємо, збірна України один матч групового етапу проведе в Амстердамі, а ще два - в Бухаресті.

Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020".

У 2021 році турнір повинен стартувати 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.

Остаточний склад всіх груп став відомий в листопаді 2020 року після того, як були зіграні стикові матчі.

Збірна України на груповому етапі зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

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Автор: Антон Дудар