Після завершення плей-офф кваліфікації став відомий остаточний склад усіх груп Євро-2020, який пройде наступного літа.
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До двадцяти збірних, які подолали європейську кваліфікацію, приєдналися чотири переможці стикових матчів.
Склад груп Євро-2020
Група A: Туреччина, Італія, Уельс, Швейцарія
Група B: Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія
Група C: Нідерланди, Україна, Австрія, Північна Македонія
Група D: Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія
Група E: Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина
Група F: Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина
У плей-офф вийдуть дві найсильніші збірні з кожної групи, а також чотири найкращі команди з числа тих, що посядуть треті місця.
Євро-2020: що потрібно знати
- Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020". Планується, що турнір пройде в дванадцяти країнах.
- У 2021 році турнір стартує 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.
- У турнірі візьмуть участь 24 збірні. Оновлений календар турніру опублікований на офіційному сайті УЄФА.
- В УЄФА розповіли про можливості проведення Євро-2020 в одній країні.
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