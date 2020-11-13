24 збірні розпочнуть боротьбу на турнірі наступного літа.

Після завершення плей-офф кваліфікації став відомий остаточний склад усіх груп Євро-2020, який пройде наступного літа.

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До двадцяти збірних, які подолали європейську кваліфікацію, приєдналися чотири переможці стикових матчів.

Склад груп Євро-2020

Група A: Туреччина, Італія, Уельс, Швейцарія

Група B: Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія

Група C: Нідерланди, Україна, Австрія, Північна Македонія

Група D: Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія

Група E: Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина

Група F: Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина

У плей-офф вийдуть дві найсильніші збірні з кожної групи, а також чотири найкращі команди з числа тих, що посядуть треті місця.

Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020". Планується, що турнір пройде в дванадцяти країнах.

У 2021 році турнір стартує 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.

У турнірі візьмуть участь 24 збірні. Оновлений календар турніру опублікований на офіційному сайті УЄФА.

В УЄФА розповіли про можливості проведення Євро-2020 в одній країні.

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Автор: Антон Дудар