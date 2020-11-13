Кваліфікація чемпіонату Європи-2020 підійшла до завершення.

12 листопада відбулися фінальні матчі плей-офф кваліфікації Євро-2020, в ході яких були розіграні останні чотири путівки на турнір.

На чемпіонат Європи пробилися збірні Угорщини, Словаччини, Шотландії та Північної Македонії.

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Результати матчів

Шлях A. Угорщина - Ісландія - 2:1

Шлях B. Північна Ірландія - Словаччина - 1:2 (дод. час)

Шлях C. Сербія - Шотландія - 1:1 (4:5 по пенальті)

Шлях D. Грузія - Північна Македонія - 0:1

Збірна Угорщини зіграє на Євро в групі F з Португалією, Францією і Німеччиною.

Словаччина вирушила до групи E до Іспанії, Швеції та Польщі.

Шотландія на Євро-2020 гратиме в групі D з Англією, Хорватією та Чехією.

Північна Македонія потрапила до групи з Україною, а також Нідерландами та Австрією.

Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020". Планується, що турнір пройде в дванадцяти країнах.

У турнірі візьмуть участь 24 збірні. Жеребкування фінальної частини турніру відбулося ще 30 листопада 2019 року.

У 2021 році турнір стартує 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.

В УЄФА розповіли про можливості проведення Євро-2020 в одній країні.

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Автор: Антон Дудар