12 листопада відбулися фінальні матчі плей-офф кваліфікації Євро-2020, в ході яких були розіграні останні чотири путівки на турнір.
На чемпіонат Європи пробилися збірні Угорщини, Словаччини, Шотландії та Північної Македонії.
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Результати матчів
Шлях A. Угорщина - Ісландія - 2:1
Шлях B. Північна Ірландія - Словаччина - 1:2 (дод. час)
Шлях C. Сербія - Шотландія - 1:1 (4:5 по пенальті)
Шлях D. Грузія - Північна Македонія - 0:1
Збірна Угорщини зіграє на Євро в групі F з Португалією, Францією і Німеччиною.
Словаччина вирушила до групи E до Іспанії, Швеції та Польщі.
Шотландія на Євро-2020 гратиме в групі D з Англією, Хорватією та Чехією.
Північна Македонія потрапила до групи з Україною, а також Нідерландами та Австрією.
Євро-2020: що потрібно знати
- Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020". Планується, що турнір пройде в дванадцяти країнах.
- У турнірі візьмуть участь 24 збірні. Жеребкування фінальної частини турніру відбулося ще 30 листопада 2019 року.
- У 2021 році турнір стартує 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.
- В УЄФА розповіли про можливості проведення Євро-2020 в одній країні.
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