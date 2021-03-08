Спортсменки поки залишаються в одному з готелів польського Торуня.

Три українські легкоатлетки після чемпіонату Європи в Торуні заразилися коронавірусом.

Читайте такожУ Києві за добу на коронавірус захворіли майже 300 людей, померли 18 осібПро це заявив головний тренер збірної України В’ячеслав Тиртишник, повідомляє Sportarena.

За його словами, позитивні тести здали учасниці естафети 4х400 метрів Анна Рижикова, Аліна Логвиненко та Катерина Климюк. Вікторія Ратнікова, яка жила з Климюк в одній кімнаті, також вирушила на самоізоляцію.

«Сьогодні вони зробили повторний тест – він підтвердився. Їх перевезли в готель, там все нормально. Звичайно, тільки виходити поки нікуди не дозволяють», - зазначив тренер.

«Ми намагатимемося все робити для того, щоб якомога швидше їх забрати. Сподіваюся, що через п’ять днів будуть вже негативні тести. Але за правилами, які там встановлені, повинні провести там 10 днів», - сказав Тиртишник.

Як відомо, чемпіонат Європи з легкої атлетики завершився 7 березня. Україна завоювала три медалі: Марина Бех-Романчук та Ярослава Магучіх виграли «золото», Ірина Геращенко – «срібло».

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Автор: Тамара Отовська