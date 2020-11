Ведуча Amazon Prime Кетрін Вітакер пережила курйозне падіння під час репетиції ефіру, присвяченого Підсумковому турніру ATP.

Ситуація сталася в студії на арені O2 в Лондоні.

Журналістка в день півфіналу турніру почала свій вступ, а на словах "сьогодні ми побачимо найкращих у світі" втратила рівновагу і впала, пропавши з кадру.

Вітакер вирішила посміятися над собою і сама опублікувала відео інциденту в Twitter.

"Мій великий шанс став мемом", - констатувала ведуча.

My big chance to become a meme. pic.twitter.com/9dBXbOczxK