Вітакер не втримала рівновагу / фото thetennispodcast.net
Ведуча Amazon Prime Кетрін Вітакер пережила курйозне падіння під час репетиції ефіру, присвяченого Підсумковому турніру ATP.
Ситуація сталася в студії на арені O2 в Лондоні.
Журналістка в день півфіналу турніру почала свій вступ, а на словах "сьогодні ми побачимо найкращих у світі" втратила рівновагу і впала, пропавши з кадру.
Вітакер вирішила посміятися над собою і сама опублікувала відео інциденту в Twitter.
"Мій великий шанс став мемом", - констатувала ведуча.
My big chance to become a meme. pic.twitter.com/9dBXbOczxK— Catherine Whitaker (@CWhitakerSport) November 21, 2020
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Фанат заснув на стадіоні під час найдорожчого матчу планети (відео)
- В Австралії спортсмена відправили на карантин через поцілунок з журналісткою (відео)
- Єдиний уболівальник: єнот пробрався на тенісний матч у Нью-Йорку (відео)
- Визначився переможець Підсумкового турніру ATP
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram