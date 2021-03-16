Марта Костюк розповіла про те, як перенесла COVID-19.

Українська тенісистка Марта Костюк повідомила про те, що перехворіла на коронавірус.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Пару тижнів тому я здала позитивний тест на COVID-19. Вірус особливо сильно вразив мої легені, а також інші частини організму, що зробило одужання більш складним, ніж я очікувала. Однак зараз я перебуваю на правильному шляху", - написала Костюк.

Також вона повідомила, що планує виступити на турнірі в Майамі, який пройде з 24 березня по 4 квітня.

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Автор: Антон Дудар