Самбет Наіманбаєв продемонстрував публіці, що таке нокаут по-казахстанськи.

Казахстанський боєць змішаних єдиноборств Самбет Наіманбаєв переміг свого співвітчизника Елжана Аліаскара на турнірі ММА в Алматі.

В другому раунді Самбет провів божевільну атаку і красиво нокаутував суперника.

Елжан впав і вже підвестися не зміг. Рефері з міркувань безпеки припинив бій, не давши Самбету піти на добивання.

Після такого шокуючого удару Аліаскар знепритомнів. Лише з допомогою лікарів його підняли з канвасу та негайно відправили на медичний огляд.

Читайте такожМакгрегор заявив, що вийде в ринг проти легенди боксу: коли відбудеться бій

Читайте також:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем