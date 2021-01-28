Тріумфатор бою / фото instagram.sambetnaimanbayev
Казахстанський боєць змішаних єдиноборств Самбет Наіманбаєв переміг свого співвітчизника Елжана Аліаскара на турнірі ММА в Алматі.
В другому раунді Самбет провів божевільну атаку і красиво нокаутував суперника.
Елжан впав і вже підвестися не зміг. Рефері з міркувань безпеки припинив бій, не давши Самбету піти на добивання.
Після такого шокуючого удару Аліаскар знепритомнів. Лише з допомогою лікарів його підняли з канвасу та негайно відправили на медичний огляд.
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