Олексій Лень розпочав кар'єру у "Вашингтоні" на позитивній ноті.

Центровий збірної України Олексій Лень дебютував за "Вашингтон Візардс".

27-річний баскетболіст отримав 21 хвилину ігрового часу в матчі регулярного чемпіонату проти "Сан-Антоніо". Попри те, що команда Олексія програла з рахунком 101:121, сам Лень за відведений йому час встиг добре себе зарекомендувати. Українець набрав 11 очок, виконав 5 підбирань, 1 перехоплення, а також віддав 1 передачу.

Раньше Лень був відрахований з "Торонто Репторз" через два місяці після підписання. Проте минулого тижня він підписав контракт з "Вашингтон Візардс", який є аутсайдером Східної конференції, займаючи 14-е місце.

Олексій Лень в НБА: головне

Лень почав свою кар'єру в НБА в 2013-му році, поповнивши "Фінікс". У 2018-му році він перейшов в "Атланту". Зараз Лень проводить свій 8-й сезон в НБА.

У складі "Атланти" українець в середньому набирав 8,7 очка, а також робив 5,8 підбору за гру.

У лютому поточного року центровий став частиною обміну і перейшов в "Сакраменто". Середні показники Леня в "Кінгз" - 5,9 очка і 6,1 підбору за матч.

У "Торонто" українець провів 7 поєдинків, в середньому за гру набираючи 2.3 очки (50% з гри) і роблячи 1.6 підбору за 10.9 хвилини на паркеті.

Всього Лень в лізі провів 474 матчі, в середньому за кар'єру набираючи 7.9 очка і 6.2 підбирання.

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Автор: Будрін Артем