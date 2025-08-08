У скарзі згадується "аналогічна схема" Apple з крадіжки комерційних секретів для розумних годинників.

Техногігант Apple зіткнувся з новим позовом у США. Цього разу на нього подала до суду компанія Fintiv, звинувативши в крадіжці запатентованих технологій Apple Pay, передають Macrumors і Reuters.

У період з 2011 по 2012 рік Apple консультувалася з компанією CorFire і в рамках угоди про нерозголошення (NDA) отримала конфіденційні дані про технологію "мобільного гаманця", йдеться в позові.

У 2014 році Fintiv купила CorFire в розрахунку на те, що Apple ліцензуватиме технологію CorFire для Apple Pay. Однак та нібито вкрала напрацювання CorFire і переманила ключових співробітників компанії перед запуском Apple Pay пізніше цього року.

У позові йдеться, що всі ключові функції Apple Pay, включно з оплатою через NFC, захистом даних і платформою для управління довіреними сервісами, засновані на розробках CorFire, які тепер використовуються в сотнях мільйонів iPhone, iPad, Apple Watch і MacBook.

У скарзі згадується "аналогічна згубна схема" Apple з крадіжки комерційних секретів у Masimo для розробки функції вимірювання кисню в крові Apple Watch.

Apple звинувачують у шахрайстві та незаконному привласненні комерційної таємниці. Конкретні суми претензій невідомі. У своїй заяві юрист Fintiv назвав поведінку Apple "одним із найбільш кричущих прикладів корпоративних злочинів" за 45 років своєї практики.

