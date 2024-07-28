Зловмисники розсилають фішингові посилання під виглядом служби підтримки.

Від початку війни соціальні мережі перетворилися на головних інформаторів для українців, обігнавши навіть ТБ. А найважливішим серед них виявився Telegram. Однак це далеко не найбезпечніший ресурс для спілкування.

Останніми тижнями в Telegram почастішали масові крадіжки акаунтів, зазначають експерти з безпеки. Попастися може абсолютно будь-хто, навіть найуважніший юзер. Як працює нова схема:

Зловмисники надсилають жертві безліч запитів на отримання коду підтвердження для входу за номером телефону.

Потім, використовуючи фейковий акаунт Telegram Security Messenger, пропонують перейти за посиланням, щоб "підвищити" безпеку.

Після переходу за фішинговим посиланням шахраї отримують доступ до акаунта.

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Для захисту акаунта спеціалісти рекомендують увімкнути двофакторну автентифікацію, яка додатково вимагатиме ввести пароль під час спроби авторизації. Це робиться через "Налаштування" в розділі "Конфіденційність".

Також необхідно періодично перевіряти пристрої, які мають доступ до облікового запису ("Налаштування" → "Пристрої" → "Активні сеанси"). Якщо ви помітили підозрілі сеанси, завершіть їх. Як правило, вони характеризуються входом з іншого міста або навіть країни.

Раніше повідомлялося, що в Україні хочуть створити альтернативу "Телеграму", зокрема, на базі застосунку "Дія". А ще раніше у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт з обмеженнями для Telegram.

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