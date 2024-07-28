У Telegram з'явилася нова схема крадіжки акаунтів / фото REUTERS

Від початку війни соціальні мережі перетворилися на головних інформаторів для українців, обігнавши навіть ТБ. А найважливішим серед них виявився Telegram. Однак це далеко не найбезпечніший ресурс для спілкування.

Останніми тижнями в Telegram почастішали масові крадіжки акаунтів, зазначають експерти з безпеки. Попастися може абсолютно будь-хто, навіть найуважніший юзер. Як працює нова схема:

  • Зловмисники надсилають жертві безліч запитів на отримання коду підтвердження для входу за номером телефону.
  • Потім, використовуючи фейковий акаунт Telegram Security Messenger, пропонують перейти за посиланням, щоб "підвищити" безпеку.
  • Після переходу за фішинговим посиланням шахраї отримують доступ до акаунта.

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Шахоаї придумали нову схему крадіжки акаунтів у Telegram

Для захисту акаунта спеціалісти рекомендують увімкнути двофакторну автентифікацію, яка додатково вимагатиме ввести пароль під час спроби авторизації. Це робиться через "Налаштування" в розділі "Конфіденційність".

Також необхідно періодично перевіряти пристрої, які мають доступ до облікового запису ("Налаштування" → "Пристрої" → "Активні сеанси"). Якщо ви помітили підозрілі сеанси, завершіть їх. Як правило, вони характеризуються входом з іншого міста або навіть країни.

Раніше повідомлялося, що в Україні хочуть створити альтернативу "Телеграму", зокрема, на базі застосунку "Дія". А ще раніше у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт з обмеженнями для Telegram.

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