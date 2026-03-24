Тонший, легший і без складки: розкрито особливості нової 'розкладачки' Samsung

У мережі з'явилися нові подробиці про майбутній складаний флагман Samsung – Galaxy Z Fold 8. Судячи з останніх витоків, пристрій отримає інноваційну конструкцію дисплея, яка усуне видиму складку на екрані, пише SamMobile.

Ключовим елементом конструкції стане двошарове ультратонке скло UTG у поєднанні з металевою опорною пластиною, обробленою лазерною перфорацією – те саме, за чутками, отримає складаний iPhone. Діагоналі дисплеїв Galaxy Z Fold 8 мають становити 8 і 6,5 дюйма, обидва з підтримкою частоти оновлення 120 Гц.

Щодо продуктивності новинка буде оснащена флагманським чіпом Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy. Обсяг оперативної пам'яті становитиме 16 ГБ, вбудованої пам'яті – 1 ТБ. Крім того, вперше в серії очікується система охолодження з випарною камерою, якої не було у Galaxy Z Fold7.

Відео дня

Одним із помітних нововведень стане акумулятор. Повідомляється, що Samsung нарешті збільшить ємність батареї – вона може перевищити 4400 мА·год і наблизитися до 5000 мА·год. Також очікується прискорена зарядка – до 45 Вт. Що стосується камери, то смартфон повинен отримати 200-Мп основну камеру з сенсором 1/1,3", 50-Мп надширококутний модуль і 10-Мп телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом. Крім того, Z Fold 8 стане тоншим і легшим за попередника.

Очікується, що офіційний анонс Galaxy Z Fold 8 відбудеться влітку 2026 року, традиційно в рамках заходу Galaxy Unpacked.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Samsung представила свій перший смартфон з трьома екранами. Це другий пристрій такого формату після Huawei Mate XT.

Якщо вірити чуткам і витокам, цієї осені Apple представить складаний iPhone Ultra. Пристрій обіцяє стати найтоншим iPhone в історії, з величезною батареєю, а його вартість може перевищити 2300 доларів.

.