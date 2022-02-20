Раніше про це ходили чутки, але офіційного підтвердження не було.

Надія на відродження BlackBerry згасла. Американська фірма Onward Mobility, яка володіла культовим брендом, закрилася.

Вона планувала випустити абсолютно новий Blackberry-смартфон з підтримкою 5G та QWERTY-клавіатурою, а його головною фішкою мала стати підвищена конфіденційність для корпоративних користувачів. Вихід очікувався у цьому році.

Onward Mobility опублікувала на своєму сайті заяву, в якій стверджується, що 5G BlackBerry "мертвий". Причина такого рішення не розголошується. Компанія купила ліцензію ще в серпні 2020 року, але за цей час так і не випустила жодного мобільника.

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року BlackBerry відключила свої фірмові сервіси та повністю припинила підтримку класичних смартфонів, а на початку цього місяця продала всі свої технології "патентному тролю".

Щасливі дні для BlackBerry закінчилися разом з анонсом найпершого Айфона у 2007 році – за 10 років частка бренду впала з 20% до нуля. У 2016 році компанія зробила кілька спроб повернутися на ринок, наприклад випускати смартфони на Android, а не на фірмовій ОС. Проте повернути культовий статус їй так і не вдалося.

Раніше був складено топ найочікуваніших смартфонів цього року. З великим відривом очікувано лідирує iPhone 14. За ним слідують Samsung Galaxy S22 і новенький iPhone SE третього покоління.

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