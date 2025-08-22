Деякі з найпопулярніших флагманських пристроїв ледь долають позначку в 5000 мАг.

Якщо раніше були перегони за кількістю мегапікселів і оперативки у смартфонах, то зараз починаються перегони за міліампер-годину: Android-виробники один за одним презентують пристрої акумуляторами один більше за інший. І один із ключових гравців – Realme.

У травні 2025 року Realme показала прототип смартфона з акумулятором на 10 000 мАг, причому важить він менше Galaxy S25 Ultra. Тепер компанія повідомила, що піде ще далі й найближчим часом покаже апарат з іще потужнішим АКБ, імовірно на 12 000 мАг. Подробиці розкриють 27 серпня.

"Найбільший став ще більшим. Realme має намір знову перевизначити межі. Від швидкої зарядки потужністю 320 Вт до величезного акумулятора ємністю 10 000 мАг... Що буде далі?", – написала Realme на своїй сторінці в соцмережі X.

Відео дня

Поки невідомо, чи стане новий пристрій серійною моделлю, чи залишиться концептом для демонстрації можливостей компанії.

Деякі з найпопулярніших флагманських пристроїв на ринку ледь долають позначку в 5000 мАг. У Galaxy S25 Ultra акумулятор ємністю рівно 5000 мАг, а у iPhone 16 Pro "всього" 4685 мАг. З іншого боку, у нового Pixel 10 Pro XL ємність досягає 5200 мАг.

З чуток, Honor теж готує смартфон з акумулятором 10 000 мАг і чипом MediaTek Dimensity 8500. Раніше китайський бренд уже здивував ринок недорогим смартфоном із батареєю 8000 мАг із товщиною менше 8 мм.

Тим часом експерти протестували головні смартфони 2025 року і визначили "монстрів автономності". Asus ROG Phone 9 Pro, iPhone 16 Pro Max і Asus Zenfone 11 Ultra увійшли до трійки смартфонів із найкращою автономністю.

Вас також можуть зацікавити новини: