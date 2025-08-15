Можливість працювати довго від батареї має критично важливе значення для будь-якого смартфона, а особливо для дорогих флагманських моделей.

Оглядачі Phone Arena протестували час автономної роботи найпопулярніших смартфонів на ринку і визначили найбільш живучі з них. Дані актуальні на серпень 2025 року.

У топ-8 лідерів за загальними підсумками увійшли Asus Phone 9 Pro, iPhone 16 Pro Мах, Asus Zenfone 11 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Plus, iPhone 16 Plus, OnePlus 13 і Google Pixel 9 Pro XL, але в деяких тестах є свої переможці.

Під час перегляду веб-сторінок і соцмереж найвитривалішою виявилася батарея iPhone 16 Pro Max (22 години і 39 хвилин). Після з перегонів вибули OnePlus 13 (21 година і 34 хвилини) і Galaxy S25 Ultra (20 годин і 49 хвилин).

Під час другого тесту на смартфонах відтворювали відео. Asus ROG Phone 9 Pro перевершив конкурентів завдяки потужній батареї на 5800 мАг і програмній оптимізації, він пропрацював 12 годин і 41 хвилину. Asus Zenfone 11 Ultra теж показав себе солідно (12:30).

В іграх застосунок Game Booster від Samsung вивів Galaxy S25 Ultra на перше місце, показавши, що правильні налаштування можуть продовжити час роботи батареї у важких ігрових умовах. Модель протрималася 14 годин 18 хвилини.

Серед доступних смартфонів, протестованих Phone Arena у 2025 році, за часом автономної роботи лідирує Moto G (2025). Він коштує дешевше за $200 і в режимі перегляду соцмереж проживе близько 22 годин. На другому місці перебуває Google Pixel 9a, одразу за ним розташовується Nothing Phone (3a).

На закінчення журналісти зазначили, що час роботи акумулятора залежить від того, як ви використовуєте телефон. Деякі телефони чудово підходять для перегляду відео, але можуть швидко розряджатися, якщо ви граєте в ігри. Інші хороші для перегляду сайтів, але можуть швидко розряджатися, якщо ви займаєтеся мультитаскінгом. Тому перш ніж вибрати новий телефон, подумайте, як ви будете його використовувати.

Раніше цього місяця Samsung представила бюджетний смартфон Galaxy A17 – він отримуватиме оновлення до 2031 року. Також пристрій отримав сучасну начинку, просунуті фотоможливості та функції на базі ШІ.

На відміну від екосистеми iOS, де Apple з її Айфонами – єдиний гравець, Android – це великий вибір на будь-який бюджет. Творці бенчмарка AnTuTu називали смартфони, які у 2025 році пропонують найкраще співвідношення ціни-продуктивності.

