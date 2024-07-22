Співробітник Apple назвав 5 помилок, які власникам iPhone варто припинити робити

Навіть просунуті користувачі нерідко припускаються цих помилок, тим самим скорочуючи термін служби свого смартфона.

Колишній співробітник Apple поділився списком абсолютних "табу" для власників iPhone, які варто припинити робити вже сьогодні. Ці рекомендації не вказані на сайті компанії, але їх дотримання допоможе уникнути раптових поломок і значно подовжить термін служби смартфона.

Важливо підкреслити, що недотримання одного з правил не означає, що ваш гаджет точно вийде з ладу через рік. Пристрої Apple мають високу надійність і залишаються актуальними довше за конкурентів. Однак багато з наших повсякденних звичок можуть завдати шкоди улюбленому гаджету, пише LADbible.

Не вимикайте iPhone регулярно

За словами колишнього співробітника Apple, смартфони "створені для того, щоб залишатися увімкненими" весь час. Вимкнення айфона – екстрений захід на випадки, якщо ви залишаєте його на тривале зберігання або він перестав реагувати на ваші дії.

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Надсилайте фотографії друзям через AirDrop

Річ у тім, що якщо одержувач збереже фотографію, відправлену через месенджер, на фотоплівку, у нього вийде дві версії знімка. З'явиться дубль, який займає місце двічі. Так, йдеться про мегабайти даних, але якщо робити так постійно, пам'яті надовго не вистачить. До того ж використання AirDrop не тільки економить місце в пам'яті, а й зберігає якість зображення.

Не заряджайте смартфон до 100%

Тримайте рівень заряду між 20% і 80%, якщо це можливо. Постійне заряджання до 100%, особливо якщо смартфон залишається підключеним до зарядки після досягнення повного заряду, може призвести до прискореної деградації АКБ, а її заміна коштуватиме вам дуже дорого.

Не варто спати зі смартфоном під подушкою

Ця звичка може бути небезпечною для вашого здоров'я, особливо, якщо ви кладете iPhone під подушку. Ночами девайс продовжує працювати, але не в найкращих умовах, якщо перебуває під подушкою. Це може призвести до перегріву, деградації його заліза і виходу з ладу акумулятора. Не кажучи вже про те, що тримати телефон близько до голови під час сну може негативно впливати на якість сну.

Не приймайте душ зі смартфоном

Ця рекомендація може здатися очевидною, але багато хто все ще ризикує своїми пристроями, щоб послухати плейлист або поскролити соцмережі. Експерт попереджає про подвійну небезпеку: волога може з часом порушити герметичність корпусу, а перегрів створює екстремальні умови для електроніки.

Як раніше повідомляв УНІАН, з'явився новий простий спосіб перенести фото з Android-смартфона на iPhone. Тепер перенести будь-який медіаконтент можна офіційно і без сторонніх додатків. Ми розповідали, як це зробити.

А вже у вересні пройде масштабна презентація від Apple. Чекаємо на iPhone 16, про які практично все відомо, ювілейні Apple Watch X та ще дешевші Apple Watch SE.

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