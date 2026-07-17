Україна відкриє архіви СБУ щодо Волинської трагедії, - Зеленський

За його словами, Європі потрібні добросусідські, рівноправні та взаємовигідні відносини, які будуються на повазі.

Україна відкриє всі архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України щодо трагічних подій 20-го століття на Волині. Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами наради щодо нашої політики на Польському напрямку.

За його словами, усім в Європі потрібні добросусідські, рівноправні та взаємовигідні відносини, які будуються на повазі.

"Польща відчутно підтримала Україну після початку повномасштабного російського вторгнення, і ми вдячні Польщі. Захист незалежності України прямо означає посилення незалежності Польщі, і безпекові виклики, які стоять у наш час перед Європою, можуть бути вирішені тільки у співпраці, зокрема у співпраці вільних націй нашого регіону. Дякую учасникам наради за ініціативність і пропозиції. Домовилися зробити кілька ключових речей", - заявив він.

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По-перше, як зазначив глава держави, будуть рішення на дипломатичному напрямку.

"Друге: будуть відкриті всі архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України щодо трагічних подій 20-го століття на Волині. Третє: будуть рішення для надання додаткової суттєвої кількості дозволів на пошукові ексгумаційні роботи, і разом із польською стороною маємо забезпечити більшу спроможність для проведення таких робіт. Четверте: обговорили можливі формати для розширення міжсуспільного діалогу України та Польщі", - розповів він.

Також, як продовжив Зеленський, є домовленість з Олександром Алфьоровим, керівником Українського інституту національної пам’яті, про розширення можливостей інституту.

"Олександр підготовить і представить системні пропозиції, і прошу відповідних урядовців та профільний комітет Верховної Ради України розглянути можливість збільшити фінансове та інше забезпечення Українського інституту національної пам’яті. Для достойного представництва українських інтересів потрібні й відповідні спроможності", - підсумував він.

Відносини України і Польщі

Як повідомляв УНІАН, президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Це сталося після того, як Зеленський надав одному з підрозділів ім'я "Героїв УПА".

Наразі понад 52% громадян Польщі підтримують подальше надання військової допомоги Україні. Ще 45,2% опитаних заявили, що не підтримують подальшу підтримку України, а ще 2,5% – не визначилися з відповіддю.

Журналісти звернули увагу на те, що в групі противників продовження військової допомоги Україні переважають прихильники опозиції, зокрема "Право і справедливість", "Конфедерація свободи та незалежності", "Ліві разом". (64%) Здебільшого це люди віком від 30 до 39 років (66%), мешканці сільської місцевості (55%) та люди з початковою або професійною освітою (51%).

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