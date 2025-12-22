У Clair Obscur: Expedition 33 відібрали нагороду 'Гра року' через використання ШІ

Правила The Indie Game Awards не допускають використання генеративних нейромереж під час розробки гри.

19 грудня відбулася церемонія The Indie Game Awards 2025. У ключових номінаціях – "Гра року" і "Найкращий дебют" – спочатку переможцем було оголошено французьку RPG Clair Obscur: Expedition 33, але тепер організатори премії відкликають обидві нагороди.

Причиною стало те, що студія-розробник Sandfall Interactive не повідомила їм, що використовувала генеративний ШІ під час розроблення Expedition 33. Хоча журі високо оцінило якість самої гри, факт застосування нейромереж розглядається як порушення правил.

Як пояснили на офіційному сайті церемонії, спочатку розробники запевнили комітет, що генеративний ШІ при створенні ассетів не застосовувався, але в день проведення церемонії представники Sandfall Interactive визнали наявність згенерованого контенту.

Йдеться про фрагменти новинних газет, розміщених на афіші однієї з локацій. Гравці помітили, що текст і візуальне оформлення цих матеріалів нагадують плейсхолдери з ШІ-згенерованими картинками – незабаром після релізу їх швидко замінили вручну створеними матеріалами.

У підсумку нагороду за найкращий дебют передали Sorry We're Closed, а гру року – Blue Prince. Адміністрація The Indie Game Awards повідомила, що планує посилити процедури перевірки і точніше прописати вимоги регламенту, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

Це не перший скандал із ШІ, який стрясає ігрову індустрію. Нещодавно глава Larian Studios Свен Вінке підтвердив, що студія використовує генеративний ШІ під час роботи над Divinity, а Хідео Кодзіма порівняв ШІ зі смартфонами, стверджуючи, що технології вже не уникнути.

Загалом, ставлення до використання ШІ при створенні ігор у гравців суворо негативне, чого не можна сказати про розробників.

Нагадаємо, раніше Expedition 33 стала тріумфатором The Game Awards 2025. Крім головної номінації, їй вдалося перемогти ще у восьми ключових категоріях – це абсолютний рекорд для премії.

