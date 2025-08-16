Технологія штучної матки, за словами засновника компанії, вже пройшла успішні випробування на тваринах.

Китайська компанія Kaiwa Technology представила прототип першого у світі гуманоїдного робота, призначеного для виношування плода протягом десяти місяців вагітності та народження дитини. Про це повідомляє видання Interesting Engineering.

Основа проєкту – модуль штучної матки, наповнений амніотичною рідиною. У ній ембріон розвивається та отримує поживні речовини через шланг, імітуючи природну вагітність.

Доктор Чжан, генеральний директор і засновник стартапу, стверджує, що розробка пройшла успішні випробування на тваринах, а сам робот з'явиться на ринку у 2026 році за ціною близько 100 тисяч юанів (приблизно 500 000 грн). Технологія призначена для молодих людей, які хочуть мати дітей, але прагнуть уникнути біологічної вагітності, а також для самотніх людей.

Відео дня

Проект викликав бурхливу реакцію в китайських соцмережах. Запит "Перший у світі робот для вагітності" став лідером пошукових рейтингів Weibo. Думки ж розділилися: критики називають технологію "жорстокою" і такою, що "суперечить людській етиці", а прихильники вбачають у ній спосіб позбавити жінок фізичних тягот вагітності.

З урахуванням того, що до 2020 року рівень безпліддя в Китаї сягнув 18%, а сурогатне материнство в країні заборонено, попит на таку технологію може бути дуже високим, пише Interesting Engineering. Багато користувачів у мережі висловили надію, що вона допоможе їм здійснити мрію про власну дитину.

Раніше в Китаї до університету вперше вступив робот-гуманоїд, що теж викликало бурхливі обговорення в соцмережах. Очікується, що після закінчення програми він, як і інші студенти, напише дисертацію.

Нагадаємо, Ілон Маск обіцяв 10 000 людиноподібних роботів Optimus уже до кінця 2025 року. Згідно із задумом, вони покликані замінити більшу частину рутинної людської роботи. У майбутньому у світі буде стільки ж роботів, скільки і людей, вважає винахідник. Творець ChatGPT Сем Альтман теж вірить, що вже за 5-10 років гуманоїди вільно ходитимуть вулицями і керуватимуть автомобілями.

Вас також можуть зацікавити новини: