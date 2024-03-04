Нашу оптику відібрали з тисяч інших варіантів.

Для зйомок другої частини відомого фільму "Дюна" використовували лінзи української компанії Ironglass. Вона спеціалізується на відновленні та адаптації вінтажних кінооб'єктивів.

"Це далеко не перше велике кіно за участю наших лінз, але воно стало справжнім випробувальним полігоном для наших MKll "залізяк", – розповів у Facebook Костянтин Гаркавий, який працює у компанії.

За його словами, цей корпус та механіку почали розробляти ще у 2021 оці. Прототипи були створені вже на початку 2022 року і навіть початок повномасштабної війни не зупинив команду. Хтось з них працював на місцях, а хтось - навіть дистанційно з окопів.

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"Я дуже радий, що ми встигли вчасно зробити предсерійні залізяки для Грейга Фрейзера (кінооператор "Дюни", - УНІАН) та він на повну використав їх на знімальному майданчику", – радіє Гаркавий.

Він похвалився, що українські лінзи відібрали з тисяч варіантів. І наші "залізяки" працювали без нарікань команди на механіку та оптичну складову. Сам Фрейзер також згадував про процес відбору оптики та використання українських лінз в інтерв’ю на сайті Arriental.

"Лінзи допомогли створити текстуру. І добре пасували до того, що я хотів", - розповів кінооператор.

Прем'єра "Дюни" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, світова прем'єра "Дюни 2" відбулася в Лондоні 15 лютого 2024 року. Картина отримала захоплені відгуки від критиків, глядачів та кіножурналістів. Акторський ансамбль, візуальні ефекти та батальні сцени виявились на висоті.

В Україні стрічка, що вже стала культовою, вийшла 29 лютого. УНІАН також оцінив фільм, написавши свою рецензію.

Для зйомок другої частини "Дюни" було використано багато локацій, задіяних і в першому фільмі. Наприклад, пустелю Ваді-Рам у Йорданії та пустелю біля Абу-Дабі в ОАЕ, де знімали пейзажі Аракіса, а також узбережжя Норвегії, де знімали рідну планету Пола Атріда Каладан.

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