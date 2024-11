Apple суттєво посилила систему безпеки iPhone, зазначають фахівці.

У новій iOS 18.1, в якій Apple додала безліч ШІ-функцій, знайшли нову функцію примусового перезавантаження пристрою, у разі якщо iPhone довго залишався неактивним.

Про це повідомило видання 404 Media, журналісти розповіли, що це нова раніше неанонсована функція системи безпеки. У пристроїв на iOS 18.1 є таймер бездіяльності на 4 дні, по закінченню якого iPhone перезавантажується і переходить у стан BFU.

Для довідки: у iPhone є два стани: AFU (After First Unlock), у якому пристрій перебуває після першого розблокування після ввімкнення, і BFU (Before First Unlock), у якому пристрій перебуває відразу після ввімкнення.

Кріс Вейд, засновник компанії Corellium, яка займається розробкою віртуального середовища iOS, розповів 404 Media, що таке рішення сильно заважає поліції отримати доступ до заблокованого iPhone.

Водночас криптограф і доцент університету Джона Гопкінса в Балтіморі Меттью Грін упевнений, що це захист не від поліції, а загалом від несанкціонованого доступу до пристрою, зокрема від злодіїв і шахраїв. Також доцент додав, що це чудове доповнення системи безпеки смартфонів від Apple.

Ця функція означає, що якщо ваш телефон вкрадуть, злодії не зможуть тримати його у себе протягом декількох місяців, поки не розроблять технологію злому. Тож це здається досить гарною ідеєю.

Раніше ми розповідали про ще одну "приховану" функцію iPhone, вона не захистить вас від злодіїв, але зате допоможе швидше заснути. Смартфони від Apple можуть відтворювати білий шум на різних частотах, щоб забезпечити користувачеві здоровий сон.

