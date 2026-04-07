Яка версія Android найпопулярніша у 2026 році

Останні дані свідчать, що Android 16 випередила за популярністю попередню версію (15) і стала найпопулярнішою ОС.

У квітні 2026 року Android 16 стала найпопулярнішою версією ОС серед користувачів. Зростання її використання пов'язане з тим, що з Android 16 випускається все більше пристроїв, також на неї оновлюються бюджетні смартфони.

За підрахунками компанії StatCounter, Android 16 зараз використовують 21,1% смартфонів та планшетів у всьому світі. Цей показник перевершив за поширеністю версію Android 15, у якої 20,1%.

У вересні 2025 року ОС Android 16 займала всього 1,28% ринку, але відтоді її частка значно зросла. Примітно, що Android 14 і 13 теж залишаються порівняно популярними – старі версії, як і раніше, займають 14% і 13% ринку відповідно.

Водночас понад 30% власників Android продовжують користуватися застарілими версіями операційної системи – Android 12 та більш ранніми версіями ОС. Для них компанія більше не випускає патчі безпеки.

Реліз версії Android 16 відбувся в червні 2025 року для пристроїв Pixel, що на кілька місяців раніше звичного графіку. Найбільшим оновленням Android 16 став новий дизайн, який Google називає Material 3 Expressive. Користувачам стало доступно більше кастомізацій, заокруглень і контрастних кольорів, а також красивих анімацій.

Також компанія Google помітно поліпшила захист в Android 16, орієнтуючись на протидію шпигунському ПЗ, крадіжкам пристроїв і фішингу. Йдеться про режим "Розширений захист", однак за замовчуванням він вимкнений.

