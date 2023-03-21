За майже 11 років з моменту виходу її завантажили понад 4 мільярди разів.

Вже культова Subway Surfers стала найбільш завантажуваною мобільною грою в історії, подолавши позначку в 4 мільярди завантажень. Кількість завантажень враховували як на iOS, так і на Android.

Про новий рекорд повідомили самі SYBO, творці гри. Вони уточнили, що в 2020 році гра досягла позначки в 3 мільярди завантажень, а за останні три роки вдалося отримати ще 1 мільярд завантажень.

Можливий сплеск популярності Subway Surfers останнім часом пов'язують з тим, що на платформі TikTok стали вірусними ролики, в яких в одній частині екрана показують геймплей гри, а в іншій – кадри, не пов'язані з платформером.

Відео дня

Нагадаємо, вперше аркаду представили 24 травня 2012 року, тобто через два місяці грі виповнюється рівно 11 років. За весь цей час в ній практично нічого не змінилося: все та ж механіка і ті ж перешкоди, проте розробники постійно оновлюють якість графіки, стиль оточення і скіни для бігунів.

Якщо ви давно не грали або ніколи не пробували Subway Surfers, платформер доступний безкоштовно на iOS і Android. В останньому оновленні розробники додали в гру підводну тему.

У 2023 році смартфони-флагмани будуть стояти дорожче, ніж будь-коли. Але можна купити апарат, здатний добре фотографувати й запускати будь-які ігри, маючи в кишені не більше $150 або 5,5 тисячі в гривнях. УНІАН ділився рейтингом найращих бюджетних Android-смартфонів, що вийшли в останні пару років.

А якщо ви в пошуках недорого смартфона для фото і відео, портал Gizchina відібрав десятку смартфонів з найкращими камерами вартістю до $500 або 18 000 грн. На першому місці опинився Redmi Note 11 Pro+, який в плані фото не поступається дорогим флагманам.

Вас також можуть зацікавити новини: