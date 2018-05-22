Передабчені ярмарок фольклору та ремесел, виступи фольклорних колективів, книжковий круглий стіл «Волинський літопис», гала-концерт переможців конкурсу «Гремислава».

На Тернопільщині 27-29 травня відбудеться мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина».

Як повідомили УНІАН організатори фесту, триватиме він три дні у Шумському районі і цьогоріч для гостей дивуватиме численими сюрпризами та цікавим концертами.

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27 травня у дитячому оздоровчому закладі «Дивосвіт» у с.Кутянка Шумського р-ну в день пройдуть конкурсні виступи, а о 21 год розпочнеться розважальна програма.

28 травня в урочищі «Данилова гора» с. Стіжок Шумського р-ну відбудеться богослужіння у храмі Святої Трійці (ХІII-ХVІ століть).

Цього дня передабчені ярмарок фольклору та ремесел, виступи фольклорних колективів, книжковий круглий стіл «Волинський літопис», гала-концерт переможців конкурсу «Гремислава».

О 19 год виступлять гості фестивалю: гурти «Luiku», E.K.A та DJ sheemy.

Завершиться фестиваль 29 травня у Шумську краєзнавчою конференцією «Археологічні дослідження літописного міста Данилова».