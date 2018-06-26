Посол Нідерландів в Україні Ед Хукс висловив переконання, що у Західній Україні є багато можливостей для голландського бізнесу.

Голландські компанії обговорили з аграріями Тернопільщини можливості переробки овочів, фруктів та ягід.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це йшлося під час дводенного нідерландсько-українського бізнес-форуму, який учора розпочався в Тернополі.

Участь у ньому беруть 20 голландських компаній.

«Цей форум є добрим майданчиком для комунікації між бізнесом Тернопільської області та представниками голландських компаній. 15 червня в рамках голландської бізнес-місії консорціуму голландських компаній PIB Biobased Energy Ukraine в Тернополі була можливість обговорити розвиток біоенергетики. Понад 90 учасників заходу дізналися про технології отримання енергії з відновлюваних джерел, про енергетичні культури, використання залишків сільськогосподарських культур для одержання енергії. А вже сьогодні за участю експертів та представників бізнесу ми обговорюємо можливості подальшої співпраці між Тернопільською областю та Голландією, зокрема в сфері переробки продукції ягідництва», – зазначив під час виступу голова ТОДА Степан Барна.

Він принагідно озвучив учасникам форуму пропозиції, які сьогодні має область для співпраці з потенційними інвесторами в напрямках сільського господарства, відновлювальної енергетики та науковій сфері.

«У сільськогосподарській сфері, за словами голова ОДА, цікавить підтримка фермерів, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в області, розробка і впровадження енергозберігаючих технологій, надання допомоги дрібним фермерам і їх кооперативних об’єднань у впровадженні екологічних технологій. У галузі відновлюваної енергетики – реалізація проектів та обмін інформацією щодо найкращих практик впровадження проектів із «зеленої» енергетики та механізмів їхнього фінансування, налагодження ділових зв'язків між українськими та нідерландськими компаніями для реалізації спільних інвестиційних проектів. Щодо реалізації проектів міжнародної технічної допомоги у різних напрямках, то це розвиток медицини в контексті медичної реформи, децентралізація, розвиток кооперації в сільській місцевості, соціальний розвиток сільських територій тощо. У науковій сфері цікавими є укладання угод між вищими навчальними закладами області, обмін студентами, учнями та викладачами», – сказав Барна.

Посол Нідерландів в Україні Ед Хукс висловив переконання, що у Західній Україні є багато можливостей для голландського бізнесу.

«Голландські бізнесмени дуже відкриті і вони зацікавлені перспективами, які можуть отримати тут. Для цього було проведено дослідження ринку Західної України, вивчення перспектив і можливостей. Основними проблемами можу виокремити брак робочої сили через те, що багато працівників їдуть у ближні зарубіжні країни, а також застаріле обладнання, за яким доводиться працювати. Власне, за цими двома напрямками Голландія може допомогти, тому що у нас є експерти в галузі сільського господарства, логістики, технології та ІТ-сфери. Працюючи спільно, ми зможемо досягти того, що українці будуть працювати вдома, а не виїжджатимуть на заробітки за кордон», – сказав Хукс.