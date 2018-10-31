На Тернопільщині через оформлення працівників на неповну зайнятість районні бюджети втрачають мільйони гривень через зайву сплату ЄСВ – ОДА

Голова ОДА також закликав правоохоронні органи та керівників органів місцевого самоврядування зосередитися на наповнені місцевих бюджетів.

На Тернопільщині через оформлення працівників на неповну зайнятість районні бюджети втрачають мільйони гривень через зайву сплату ЄСВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час колегії облдержадміністрації повідомив директор департаменту фінансів тернопільської облдержадміністрації Степан Скиббиляк.

«Ми виявили, що у рік бюджети середнього району без ОТГ втрачає більше 1 млн грн по зайвій сплаті ЄСВ за людину, яка працює на неповні ставку. Якщо особа працює на 0,25 ставки, то на місяць бюджет втрачає понад 600 грн, в рік – 7,5 тис. грн. Якщо на 0,5 ставки – втрати складають 400 грн і майже 5 тис. на рік, якщо 0,75 ставки – більше 200 грн в місяць, за рік – майже 2,4 тис. грн. Тобто за рік ми зайво сплачуємо ЄСВ на 10-ки мільйонів гривень з бюджету через неповну зайнятість. Тут є резерв для економії. Бо в нас подекуди на одній посаді працює по 4 особи на 0,25% ставки. Треба подумати, хто на чому заробляє», – сказав Скибиляк.

Голова облдержадміністрації Степан Барна наголосив, що дане питання є також відповідальністю головних лікарів мед установ.

«Немає головного лікаря, який би не перелікував половину депутатів органів місцевого самоврядування, не хрестив дітей працівників правоохоронних органів чи не сходив у вихідні в сауну з керівництвом району. А питання заборгованості із зарплат звідси і починається. Бо коли прийде кінець року, жодних компромісів із пошуку додаткових ресурсів для виплати заборгованого там, де не вживалися заходи реагування, не буде. Це принципово! І не треба приходити потім працівникам до нас скаржитися. Бо не голова облдержадміністрації призначає головного лікаря, не він затверджує штатний розпис. Я ініціював звільнення третини головних лікарів у районах, але райради мене не підтримали. То нехай ці політичні сили тепер несуть відповідальність за своє рішення», – підсумував Барна.

Відтак він доручив створеній групі з числа працівників управління охорони здоров’я ТОДА та правоохоронців також вивчити питання неповної зайнятості в медзакладах області, а також причини заборгованості із зарплати перед працівниками.

Голова ОДА також закликав правоохоронні органи та керівників органів місцевого самоврядування зосередитися на наповнені місцевих бюджетів.

«Бо потім приходять і кажуть, що не вистачає грошей на зарплати, просять допомогти з обласного бюджету. А тим часом в нас область повністю «тверезіє», скоро не буде жодної ліцензії на продаж алкоголю. І цього чомусь не бачать ні управління боротьби з економічною злочинністю, ні СБУ, ні фіскальна служба, ні органи місцевого самоврядування. У нас в Монастириському районі по 127 га землі сплачується податок менше3%, у Шумському районі – по 126 га. Менше 3% – це диверсія! Я не розумію позиції тих органів місцевого самоврядування, де свідомо не дбають про наповнення своїх бюджетів», – сказав Барна.

Принагідно Барна закликав керівників органів місцевого самоврядування активніше користуватися можливостями, які вони отримують із реформуванням у різних сферах.

«Бо деякі райони не освоюють субвенції, не використовують кошти по програмі «Нова українська школа», по інклюзивних центрах. Дехто вже отримав стільки коштів, що 160 тис. грн на інклюзивний центр їм нецікаві. Деякі райони отримали гроші ще в липні і досі ще нічого не зробили із впровадження інклюзивного центру. Тут хочу в приклад поставити Бучач, де ще додали своїх 300 тис. грн. і продемонстрували, яким має бути центр для діток з особливими потребами», – зазначив керівник області.