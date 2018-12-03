Майже 100 осіб взяли участь у першому в Тернополі трейловому забігу (фото)

На змагання приїхали бігуни зі Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Дніпра та інших міст України.

Майже 100 осіб взяли участь у першому в Тернополі трейловому забігу.

Як повідомили УНІАН один з організаторів змагань, 2 грудня змагалися усі охочі побігати засніженими горбами на дистанції 21 та 7 км.

На змагання приїхали бігуни зі Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Дніпра та інших міст України.

«З’явились думки про такий забіг давно, під час першого півмарафону. Придумали спочатку нічну Озеряну. Потім вирішили робити змагання в лісі», – розповів співорганізатор тернопільського Win trail Михайло Онишків.

Маршрут забігу пролягав через ліс прилеглий до Тернополя, сіл Кутківці та Пронятин. Підтримали захід приватні підприємці, тож переможці забігів отримали подарунки.

Перед змаганнями ліс прибрали та вивезли з нього два мікроавтобуси сміття. Зробили це учасники бігового клубу та охочі волонтери.

«Основна мета змагань – залучення аматорів і професіоналів до трейлового бігу та неформальне спілкування, обмін досвідом після фінішу», – зазначив Задорожний.