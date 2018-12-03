Майже 100 осіб взяли участь у першому в Тернополі трейловому забігу (фото)

12:44, 03 грудня 2018
Тернопіль
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Змагалися усі охочі побігати засніженими горбами \ фото: Андрій Стукало, Олена Скиба

Як повідомили УНІАН один з організаторів змагань, 2 грудня змагалися усі охочі побігати засніженими горбами на дистанції 21 та 7 км.

На змагання  приїхали бігуни зі Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Дніпра та інших міст України.

На змагання  приїхали бігуни з декількох областей \ фото: Андрій Стукало, Олена Скиба

«З’явились думки про такий забіг давно, під час першого півмарафону. Придумали спочатку нічну Озеряну. Потім вирішили робити змагання в лісі», – розповів співорганізатор тернопільського Win trail Михайло Онишків. 

Маршрут забігу пролягав через ліс прилеглий до Тернополя, сіл Кутківці та Пронятин. Підтримали захід приватні підприємці, тож переможці забігів отримали подарунки. 

Перед змаганнями ліс прибрали та вивезли з нього два мікроавтобуси сміття \ фото: Андрій Стукало, Олена Скиба

Перед змаганнями ліс прибрали та вивезли з нього два мікроавтобуси сміття. Зробили це учасники бігового клубу та охочі волонтери.

Переможці забігів отримали подарунки \ фото: Андрій Стукало, Олена Скиба

«Основна мета змагань – залучення аматорів і професіоналів до трейлового бігу та неформальне спілкування, обмін досвідом після фінішу», – зазначив Задорожний.

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Теги: #забіг#Тернопільщина