У Тернополі патрульні затримали 18-річного водія в стані наркотичного сп’яніння без водійських прав

Від проходження медичного огляду хлопець відмовився в присутності двох свідків.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, 4.45 год на вул. Вояків дивізії «Галичина» інспектори помітили автомобіль Volvo V40, на якому були механічні пошкодження, що могло свідчити про причетність водія транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди.

Під час перевірки документів та при спілкуванні з 18-річним громадянином з’ясувалося, що у нього немає посвідчення водія. Окрім того, патрульні помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння: виражене тремтіння пальців рук, розширені зіниці, які не реагують на світло, поведінка, що не відповідає обстановці. Від проходження медичного огляду хлопець відмовився в присутності двох свідків.

Під час поверхневої перевірки автомобіля інспектори виявили поліетиленовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, що зовні схожа на наркотичну.

За їзду у стані сп’яніння інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння) та викликали слідчих для проведення подальших процесуальних дій.