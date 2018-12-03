Керівники Тернопільщини в зоні проведення ООС привітали з Днем ЗСУ бійців 44-ої окремої артилерійської бригади

Артилеристам бригади, яка базується в Тернополі, привезли гостинці й необхідны для служби та побуту речі.

Керівники Тернопільщини в зоні проведення операції об’єднаних сил привітали з Днем ЗСУ бійців 44-ої окремої артилерійської бригади.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, в гості до військових приїхали голова ТОДА Степан Барна спільно з головою обласної ради Віктором Овчаруком та секретарем Тернопільської міської ради Віктором Шумадою.

Вони привезли артилеристам бригади, яка базується в Тернополі, гостинці й необхідними для служби та побуту речі.

Під час зустрічі Барна відзначив, що артилеристи вже п’ятий рік успішно виконують бойові завдання на фронті.

«Хочу подякувати кожному за священний обов’язок охорони рідної землі. Мені приємно констатувати, що за дорученням Президента України Петра Порошенка відбувається відбудова військової інфраструктури Тернопільського області. У Чорткові, Теребовлі і в Тернополі будуються 7 гуртожитків для військовослужбовців-контрактників. Це стає можливим завдяки вашій непробивній «броні» на передовій, бо, таким чином, у тилу ми маємо можливість працювати, розвивати економіку, наповнювати бюджет та будувати сильну країну. У діяльності Президента та уряду й надалі залишається пріоритетом обороноздатність нашої країни», – сказав під час зустрічі з військовослужбовцями голова ТОДА.

Також Барна подякував за підтримку воїнів тернопільської артбригади в. о. голови військово-цивільної адміністрації Луганської області Сергію Філеві.

Завершилися урочистості, які супроводжувалися врученням відзнак та грамот за відмінне виконання службових обов’язків, культурно-мистецькою програмою.