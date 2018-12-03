Керівники Тернопільщини в зоні проведення ООС привітали з Днем ЗСУ бійців 44-ої окремої артилерійської бригади

13:42, 03 грудня 2018
Тернопіль
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фото прес-служби ТОДА
фото прес-служби ТОДА

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, в гості до військових приїхали голова ТОДА Степан Барна спільно з головою обласної ради Віктором Овчаруком та секретарем Тернопільської міської ради Віктором Шумадою.

Вони привезли артилеристам бригади, яка базується в Тернополі, гостинці й  необхідними для служби та побуту речі.

Під час зустрічі Барна відзначив, що артилеристи вже п’ятий рік успішно виконують бойові завдання на фронті.

фото прес-служби ТОДА

«Хочу подякувати кожному за священний обов’язок охорони рідної землі. Мені приємно констатувати, що за дорученням Президента України Петра Порошенка відбувається відбудова військової інфраструктури Тернопільського області. У Чорткові, Теребовлі і в Тернополі будуються 7 гуртожитків для військовослужбовців-контрактників. Це стає можливим завдяки вашій непробивній «броні» на передовій, бо, таким чином, у тилу ми маємо можливість працювати, розвивати економіку, наповнювати бюджет та будувати сильну країну. У діяльності Президента та уряду й надалі залишається пріоритетом обороноздатність нашої країни», – сказав під час зустрічі з військовослужбовцями голова ТОДА.  

фото прес-служби ТОДА

Також Барна подякував за підтримку воїнів тернопільської артбригади в. о. голови військово-цивільної адміністрації Луганської області Сергію Філеві.

Завершилися урочистості, які супроводжувалися врученням відзнак та грамот за відмінне виконання службових обов’язків, культурно-мистецькою програмою.

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