Мешканці Тернопільщини з початку року сплатили понад 98 мільйонів гривень військового збору
11:57, 19 жовтня 2016Тернопіль
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З початку 2016 року жителі області перерахували до бюджету 98,7 млн. грн військового збору, що становить 107,2% прогнозного показника.
Иллюстрация / REUTERS
Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, порівняно з січнем-вереснем минулого року надходження військового збору зросли на 18,6% або на 15,4 млн. грн.
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У ДФС пояснюють позитивну динаміку надходжень військового збору зростанням мінімальної заробітної плати, а також легалізацією найманих працівників.
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