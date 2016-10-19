Мешканці Тернопільщини з початку року сплатили понад 98 мільйонів гривень військового збору

11:57, 19 жовтня 2016
Тернопіль
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З початку 2016 року жителі області перерахували до бюджету 98,7 млн. грн військового збору, що становить 107,2% прогнозного показника.

Иллюстрация / REUTERS

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, порівняно з січнем-вереснем минулого року надходження військового збору зросли на 18,6% або на 15,4 млн. грн.

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У ДФС пояснюють позитивну динаміку надходжень військового збору зростанням мінімальної заробітної плати, а також легалізацією найманих працівників.

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