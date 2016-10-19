Мешканці Тернопільщини з початку року сплатили понад 98 мільйонів гривень військового збору

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, порівняно з січнем-вереснем минулого року надходження військового збору зросли на 18,6% або на 15,4 млн. грн.

Читайте такожУ Тернополі невідомі почали систематично красти номерні знаки автомобілів, які повертають за винагороду

У ДФС пояснюють позитивну динаміку надходжень військового збору зростанням мінімальної заробітної плати, а також легалізацією найманих працівників.