Тернопільщина працює над укрупненням об’єднаних територіальних громад.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час дискусії «Речники громад» заявив голова ТОДА Степан Барна.

Він зазначив, що у 2015 році на Тернопільщині утворилося 26 громад, у 2016-му - 14, цьогоріч буде 4-5.

«Проте це не значить, що область зменшує оберти у тому, що стосується реформи: просто кількість переходить у якість. Замість громад з малою чисельністю населення, в області створюються великі, на кшталт Товстенської громади, яка охоплює майже 20 тисяч населення і вже цього року має намір провести перші місцеві вибори», – пояснив Барна.

Він зазначив, що найбільшою в області наразі є Теребовлянська – понад 30,5 тис. населення, у Лановецькій та Зборівській ОТГ – по 10 тисяч.

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«Досвід показує, що для того, аби громада була потужною, у ній має жити не менше 8 тисяч осіб, а маленькі громади є фінансово неспроможними. Їхні перспективи з точки зору реалізації делегованих повноважень є доволі проблематичними. Їх може врятувати тільки подальше розширення власних меж та об’єднання з іншими громадами», – зауважив керівник області.

Він також додав, що вибори у Товстенській громаді нещодавно заблокувала ЦВК. У Комісії, за словами голови, бачать проблему у тому, що до громади, яка знаходиться у Заліщицькому районі, має увійти одна місцева рада Чортківського району.

«Нас запевняють, що це суперечить правовим нормам. Також звертають увагу на те, що всередині громади буцімто існує дискусія щодо об’єднання. Та хіба існування дискусії має бути тим чинником, який повинен зупиняти процес об’єднання? Проте я сподіваюся, що це питання ми відкоригуємо до кінця року і Товстенська громада таки піде на вибори», – сказав Барна.