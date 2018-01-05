У Тернополі екс-начальник Держспоживінспекції намагався відсудити 106 тисяч за період, коли уже не працював на посаді

У Тернополі екс-начальник Держспоживінспекції, засуджений за хабарництво, намагався відсудити 106 тис. грн за період, коли уже не працював на посаді.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Апеляційного суду Тернопільської області, у липні 2016 року екс-посадовеець звернувся з позовом до Тернопільського міськрайонного суду та просив стягнути з Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області понад 106,3 тис. заробітної плати за період із 6 грудня 2011 року по 9 червня 2016 року.

Під час розгляду справи судом було встановлено, що 6 грудня 2011 року заявника призначено на посаду начальника Держспоживінспекції у Тернопільській області, а 9 червня 2016 року — звільнено відповідно до п.1 ч.1 ст. 40 Кодексу законів про працю України (у зв'язку з реорганізацією Інспекції).

17 липня 2014 року слідчим відділом прокуратури Тернопільської області відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). На час слідства та судового розгляду посадовця було відсторонено від посади.

Як вбачається з довідки, виданої Інспекцією, позивач перебував на роботі з 5 жовтня по 2 листопада 2015 року та з 19 лютого по 24 березня 2016 року і за цей період йому було виплачено понад 4,59 тис. грн заробітної плати, відпускних та лікарняних, що підтверджується матеріалами справи. Доказів щодо перебування позивача на роботі у період відсторонення від обов'язків ним не представлено і судом не здобуто.

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Вироком Тернопільського міськрайонного суду від 21 грудня 2015 року позивача визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.3 ст. 368 КК України (одержання службовою особоюнеправомірної вигоди у великому розмірі) та призначено покарання з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного майна.

Ухвалою Апеляційного суду Тернопільської області від 23 лютого 2017 року вирок змінено у частині призначеного покарання, в решті вирок залишено без змін.

Дослідивши матеріали справи, колегія суддів Апеляційного суду Тернопільської області прийшла до висновку, що рішення суду першої інстанції ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права і підстав для його скасування немає, тому апеляційну скаргу екс-начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області залишила без задоволення.