Організаторка подорожей назвала головні помилки туристів при пошуку відпочинку all inclusive

На ринку представлено безліч курортів різних категорій, тому новачкам у бронюванні легко заплутатися.

Туристи поділяються на дві категорії: ті, хто любить відпочинок у форматі all inclusive, і ті, хто ставиться до такого виду відпустки з презирством. Втім, попит на "все включено" залишається стабільно високим і в наші дні.

Проте, бронюючи відпочинок all inclusive, багато туристів припускаються низки поширених помилок, які можуть дорого їм коштувати. Як їх уникнути Business Insider розповіла досвідчена організаторка подорожей з Marvelous Mouse Travels Карі Беккер.

"На ринку представлено безліч курортів різних категорій і з різними пропозиціями, тому новачкам у бронюванні легко заплутатися. А якщо ви витрачаєте кілька тисяч доларів на тижневий відпочинок для двох, ви хочете переконатися, що отримуєте те, за що платите", – зазначила вона.

Відео дня

9 найпоширеніших помилок при бронюванні турів "все включено"

1. Не варто починати пошук курортів, не замислюючись про те, чого ви хочете

"При виборі курорту "все включено" важливо визначитися з ідеальним відпочинком ще до початку пошуку в інтернеті. Складання списку бажаних місць відпочинку значно звузить коло пошуку. Я рекомендую клієнтам враховувати такі фактори, як бюджет, необхідні зручності, ідеальне розташування, доступність авіарейсів, бажані характеристики номерів і розмір курорту", – радить експертка з організації подорожей.

2. Не обмежуйте пошук тропічними напрямками

Як зазначає Карі, хоча багато популярних курортів "все включено" розташовані в тропічних регіонах, відмінні варіанти також можна знайти в Європі, Канаді та Японії. Зокрема, це може бути гірськолижний відпочинок за системою "все включено" взимку і пригодницькі розваги влітку.

3. Бронювання найдешевшого номера в найдешевшому готелі

За словами експертки, в подорожах за системою "все включено" туристи дійсно отримують те, за що платять. Готелі економ-класу часто мають труднощі з забезпеченням якісного харчування, комфортабельних номерів і адекватного обслуговування.

"З найдешевших номерів може відкриватися краєвид на парковку або будівельні майданчики. Або вони розташовані на першому поверсі, де в умовах вологого тропічного клімату може бути сиро. Часто можна поліпшити номер за невелику додаткову плату, і я думаю, це більш ніж виправдано. Якщо у вас дійсно обмежений бюджет, скоротіть поїздку на день або два, щоб отримати більш якісний відпочинок", – рекомендує вона.

4. Не варто проводити весь час з дітьми

"Існує безліч чудових курортів all inclusive, придатних для відпочинку з дітьми, але поїздка тільки для дорослих – це набагато веселіше. Зберіть друзів, сім'ю або другу половинку, щоб кілька днів відпочити без дітей", – закликає Карі.

5. Не виключайте сезон ураганів

Досвідчений організатор турів зазначає, що в сезон дощів ціни зазвичай значно нижчі, ніж в іншу пору року. При цьому навіть у цей період погода може бути чудовою. Тим же, хто занадто переживає з цього приводу, вона радить обов'язково стежити за прогнозами синоптиків і додавати до свого бронювання туристичну страховку на випадок природних катаклізмів.

6. Не забувайте вивчити інформацію про їжу

За словами Карі, одна з найкращих переваг відпочинку за системою "все включено" – це можливість насолодитися кухнею у форматі "шведський стіл" і вибором вишуканих напоїв.

"Провести тиждень в розкішному готелі з посередньою їжею може бути неприємним досвідом. Читаючи відгуки, звертайте особливу увагу на коментарі про якість їжі", – радить вона.

7. За красу найчастіше доведеться доплатити

"Одне з найбільших розчарувань, про які я чую від клієнтів, – це те, що краєвид з їхнього номера не виправдав їхніх очікувань", – каже планувальниця подорожей.

Тим, хто хоче отримати гарантовано кращий вид з вікна, ймовірно, доведеться за нього доплатити заздалегідь.

8. Беззастережна довіра до рекомендацій друзів

"У вашого друга може бути бездоганний смак, але це не означає, що його улюблений курорт відповідає вашому стилю або потребам. Один з моїх клієнтів може обожнювати якийсь курорт, а інший може зовсім не отримувати від нього задоволення. Наприклад, ваш друг може любити відпочивати біля басейну, а ви віддаєте перевагу пляжним розвагам. Можливо, він віддасть перевагу приголомшливим коктейлям, а для вас пріоритет – першокласні вечері зі стравами з усього світу. Пам'ятайте, що пошук курорту, який підходить саме вам, – це дуже особистий процес", – попереджає Карі.

9. Відмова від послуг туристичного агентства

"Звісно, я трохи упереджена, але послухайте: вибір відповідних місць і курортів для вашого відпочинку за системою "все включено" може бути непростим завданням. Я завжди шукаю найкращі ціни і намагаюся підтримувати своїх клієнтів до, під час і після їх відпустки, щоб вони могли розслабитися. Як агент, я також відвідую курорти, щоб перевірити їх для своїх клієнтів. Читання онлайн-відгуків може бути корисним, але вони також можуть збивати з пантелику, тому я люблю давати особисті рекомендації", – пояснює вона.

Відпочинок у форматі "все включено" – корисні поради туристам

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше туристичний портал Fodor's дав кілька корисних порад, які допоможуть відпочивальникам заощадити і по-справжньому насолодитися кожною миттю свого перебування на курортах all inclusive.

Своєю чергою експерт Global Work and Travel Джессі Чемберс розповіла, від якої їжі краще відмовитися на курортах all inclusive, якщо не хочеться проблем зі здоров'ям.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-каналі УНІАН.Туризм.