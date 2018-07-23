Forbes: замість Парижу варто з’їздити в Київ

Американське видання дало поради, що подивитися і як провести вихідні в незаповненому туристами Києві.

Коли йдеться про історичні європейські міста, напрямки, першими спадають на думку Рим, Париж, Прага чи Відень. Однак, якщо хочеться відвідати місто з чудовою архітектурою, прекрасними церквами, галасливими ринками і вимощеними бруківкою вулицями, на яких мало туристів, варто серйозно подумати про те, щоб відвідати столицю України.

Так пише американське видання Forbes, додаючи, що якщо за минулий рік у Парижі побували 83 мільйони туристів, то у Києві їх було 1,6 мільйона. Менша кількість мандрівників означає більш легкий доступ до пам’яток, чудове транспортування і смачне харчування за низькою ціною.

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Видання дає поради читачам, в яких готелях краще зупинитися, та які київські пам’ятники подивитися. Зокрема, Forbes радить відвідати Золоті ворота, Національний музей природознавства, київську оперу, Михайлівський золотоверхий собор і музей Михайла Булгакова.

«Якщо здається, що у Києві багато соборів і релігійних будівель, то так воно і є. Тут повно неймовірно спроектованих куполів, якими всіяне місто. Багато з них сині і зелені, що робить загальний ландшафт дуже світлим. Найбільше з таких місць – Києво-Печерська лавра, дорогий комплекс, 28 гектарів площі якого об’єднує собори, печери, катакомби і зелені пагорби. Вважається, що це найбільш священне місце в Україні», - йдеться в статті.

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З української кухні Forbes радить туристам скуштувати борщ і голубці. Крім того, видання радить звернути увагу в Києві на грузинські страви. Ще одним цікавим місцем у статті названо Чорнобиль, який став безлюдним після аварії на ЧАЕС у 1986 році. Поїздка в зону відчуження триває 12 годин. І під час неї можна докладно дізнатися, що сталося з безлюдним сьогодні містом Прип’ять. Втім, це розвага не для всіх. В якості ж сувеніру з України видання радить привезти вишиванку.

«У більшості людей Київ може й не серед перших рядків у списку міст для європейських вихідних. Однак зважаючи на мальовничі краєвиди, чудовий вибір, де повечеряти, і класний шопінг, він повинен там бути», - йдеться в статті.