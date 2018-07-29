Українські туристи, які на добу застрягли в Єгипті, повернулися до Львова

У "Join Up!" розповіли, що через затримку цього рейсу з Хургади автоматично затрималися й інші рейси, але які саме — у компанії не повідомили.

Понад 200 українських відпочивальників, які на добу застрягли у єгипетській Хургаді, прилетіли до Львова.

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Про це ТСН.ua повідомила одна з відпочивальниць Тетяна.

За її словами, у неділю, 29 липня, близько 8.20, туристів привезли до аеропорту. Квитки їм видали заднім числом на ті ж місця, що мали бути на вчорашньому рейсі.

Приблизно опівдні за київським часом літак з відпочивальниками взяв курс на Україну, о 16.00 лайнер благополучно приземлився у Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.

У "Join Up!" розповіли, що через затримку цього рейсу з Хургади автоматично затрималися й інші рейси, але які саме — у компанії не повідомили.

"Ті люди, які не змогли вчасно вилетіти на курорти — їм все це компенсують. Затрималися кілька рейсів. Туристів за кордоном розселили в готелі, а тим, хто в Україні — повідомили про це заздалегідь", — розповіла Громадському речниця туроператора Катерина Резніченко.

Нагадаємо, понад 200 українських відпочивальників застрягли у єгипетському курортному місті Хургада. Літак з туристами мав вилетіти до Львова у суботу, 28 липня, о 7:20 ранку за місцевим часом (8:20 за Києвом), але авіалайнер зламався.

На початку липня більше тисячі українських туристів застрягли в Тунісі, Грузії, Албанії. Усі вони мали вчасно повернутися додому літаками однієї авіакомпанії. Проте там заявили, що причиною затримок є невиплата коштів туристичним оператором. З іспанської Мальорки українці не могли вилетіти через "технічні несправності". Зрештою 3 липня міністр інфраструктури Володимир Омелян відзвітував про повернення додому всіх українців.