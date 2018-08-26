Українські туристи знову застрягли в аеропорту Анталії – на цей раз через зламаний літак

На сайті туристичної компанії вказано, що рейс мав вилетіти сьогодні о 12:00 і прибути до Києва о 14:30.

Українські туристи «застрягли» в аеропорту популярного турецького курорту Анталія.

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Як повідомив громадський діяч Володимир Таран на своїй сторінці у Facebook, туристам доведеться до завтра чекати, поки поремонтують літак.

На сайті туристичної компанії вказано, що рейс мав вилетіти сьогодні о 12:00 і прибути до Києва о 14:30. Статус цього рейсу – «очікується о 19:25».

Наприкінці червня у українських туристів почали виникати проблеми з вилітом з кількох країн. Сотні українських туристів чекали по кілька годин і діб, в аеропортах Туреччини, Єгипта, Албанії, Грузії, Тунісу, а також в аеропорту «Київ».