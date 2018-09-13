Аеропорт Львова повідомив про чергові затримки авіарейсів з туристами

Обидва рейси виконує авіакомпанія Yanair зі Львова до Шарм-Ель-Шейху та назад.

Міжнародний аеропорт "Львів" 13 вересня 2018 року повідомив про чергові затримки авіарейсів, цього разу між Львовом (Україна) та Шарм-Ель-Шейхом (Єгипет).

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Згідно з повідомлення на сторінці аеропорту "Львів" у Facebook, рейс ANR4216 затримується з вильотом з Шарм-Ель-Шейху до 22:15 13 вересня 2018 року (замість 17:25 13 вересня 2018 року).

Водночас, рейс ANR4215 затримується з вильотом зі Львова до Шарм-Ель-Шейху до 23:25 13 вересня 2018 року (замість 18:30 13 вересня 2018 року).

Зазначимо, обидва рейси виконує українська авіакомпанія Yanair.

При цьому це вже далеко не перший випадок затримок авіарейсів з українськими туристами за останні кілька місяців. Найчастіше вони стосуються найпопулярніших туристичних напрямків та виконуються різними авіакомпаніями.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство інфраструктури України опублікувало рейтинг непунктуальних авіаперевізників.