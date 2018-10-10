Wizz Air знову посилює вимоги до безкоштовного перевезення багажу

Нові правила почнуть діяти вже з 1 листопада 2018 року.

Угорський лоукостер Wizz Air знову посилює правила безкоштовного перевезення багажу.

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Як повідомляється на сайті авіакомпанії, з 1 листопада 2018 року всі пасажири матимуть право пронести на борт безкоштовно лише один предмет ручного багажу розміром до 40х30х20 см. При цьому пасажирам, що купили WIZZ Priority, буде дозволено пронести з собою додатковий багаж розміром 55x40x23 см.

Крім того, Wizz Air вводить новий тип зареєстрованого багажу вагою до 10 кг за ціною від 7 євро при купівлі онлайн заздалегідь, крім уже доступних варіантів до 20 і 32 кг. Оплачувати багаж за новими правилами для подорожей після 1 листопада необхідно у разі їх купівлі вже починаючи з 10 жовтня 2018 року.

Щоб хоч якось згладити гіркоту від чергового посилення правил перевезення багажу від Wizz Air, пасажирам, які подорожують з 1 листопада 2018 року, але встигли придбати квитки до 10 жовтня без покупки WIZZ Priority, до бронювання буде додана можливість безкоштовного провезення зареєстрованого багажу вагою до 10 кг. Тим часом клієнтам, які вже придбали послугу провезення 20 або 32 кг зареєстрованого багажу, до бронювання додадуть послугу пріоритетної посадки.

Зазначимо, минулого разу політику провезення багажу Wizz Air міняв в червні 2018 року. Тоді було оголошено, що лише пасажири, які обрали послугу пріоритетної посадки, зможуть взяти ручний багаж розміром до 55x40x23 см з собою в салон літака. При цьому пасажирам без пріоритетної посадки пропонувалося безкоштовно розмістити аналогічні за розмірами сумки в багажному відділенні літака. Пасажири з ручною поклажею максимальних розмірів 40x30x18 см, яку можна розмістити під сидінням, могли брати її з собою в салон літака.

Таким чином, по суті зміни, що вводяться з 1 листопада, в першу чергу торкнуться перевезення багажу розміром до 55x40x23 см. Тепер за нього в будь-якому випадку доведеться доплачувати - або купуючи пріоритетну посадку, або оплачуючи додатково його перевезення в багажному відділенні. При цьому буде враховуватися не тільки розмір багажу, але і його вага. Водночас розмір багажу, який все ж можна буде безкоштовно пронести на борт, навіть трохи збільшиться - з нинішніх 40x30x18 см до 40x30x20 див.

Також варто відзначити, що це не перший "сюрприз жовтня" від Wizz Air. Зовсім нещодавно також стало відомо, що авіаперевізник обмежив час безкоштовної онлайн-реєстрації для зворотних рейсів 48 годинами проти колишніх 15 діб.