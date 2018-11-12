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Один із найбільших аеропортів світу почав використовувати назву Kyiv

12:49, 12 листопада 2018
Новини туризму
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Аеропорт Афін почав використовувати назву міста Київ коректно \ фото УНІАН

Про це повідомляє у "Твіттері" українське Міністерство закордонних справ (МЗС).

МЗС започаткувало акцію на початку жовтня. У ході кампанії МЗС звертається, зокрема, до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.

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Теги: #аеропорт