Один із найбільших аеропортів світу почав використовувати назву Kyiv

Міжнародний аеропорт Афін почав використовувати назву столиці України міста Київ коректно.

Міжнародний аеропорт Афін, один із найбільших у світі, почав використовувати назву столиці України міста Київ коректно.

Про це повідомляє у "Твіттері" українське Міністерство закордонних справ (МЗС).

МЗС започаткувало акцію на початку жовтня. У ході кампанії МЗС звертається, зокрема, до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.