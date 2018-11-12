Один із найбільших аеропортів світу почав використовувати назву Kyiv
Міжнародний аеропорт Афін, один із найбільших у світі, почав використовувати назву столиці України міста Київ коректно.
Про це повідомляє у "Твіттері" українське Міністерство закордонних справ (МЗС).
МЗС започаткувало акцію на початку жовтня. У ході кампанії МЗС звертається, зокрема, до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).
Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.
❗️Вітаємо! Нова перемога в рамках кампанії МЗС #CorrectUA.@UKRinGRC долучилося до онлайн проекту @correctua 🇺🇦 і відтепер один з найбільших аеропортів світу @ATH_airport розпочав використовувати назву міста #Kyiv коректно! #KyivNotKievpic.twitter.com/rzSE3yGPFI— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 12 листопада 2018 р.